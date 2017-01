GLENDALE, Ariz. — La recrue Christian Fischer a marqué à son premier match en carrière dans la LNH et les Coyotes de l’Arizona ont battu le Lightning de Tampa Bay 5-3, samedi soir.

Radim Vrbata a égalé un sommet en carrière avec une récolte de quatre points — un but et trois aides — pour les Coyotes, qui ont mis fin à une série de quatre revers. Martin Hanzal et Tobias Rieder ont tous deux amassé un but et deux aides.

Une des mentions d’assistance de Hanzal est survenue sur le but en avantage numérique de Michael Stone.

Cédric Paquette, Vladislav Namestnikov et Ondrej Palat ont enfilé l’aiguille pour le Lightning, qui a perdu huit de ses 10 dernières parties.

Mike Smith a été spectaculaire devant le filet des Coyotes et il a réalisé 45 arrêts. Il revendique une fiche de 5-0-2 quand il effectue 40 arrêts ou plus.

Ben Bishop a alloué les cinq buts des Coyotes et il a quitté la rencontre au terme de la deuxième période. Il a bloqué 12 tirs.