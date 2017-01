NEW YORK — Le receveur des Cardinals de l’Arizona Larry Fitzgerald, le quart des Giants de New York Eli Manning et l’ailier rapproché des Panthers de la Caroline Greg Olsen sont les finalistes pour l’obtention du prix Walter-Payton, remis à un joueur de la NFL pour sa contribution pour le sport et la société.

Le gagnant sera dévoilé le 4 février lors du gala des honneurs individuels de la NFL, la veille du Super Bowl, à Houston.

«Larry, Eli et Greg ne sont pas seulement des athlètes de haut niveau, mais aussi des hommes de grand caractère, intègres et d’un esprit généreux. Leur passion pour leur communauté et pour l’entraide a un impact positif sur de nombreux individus et de nombreuses communautés et c’est quelque chose que nous devons tous célébrer», a dit le commissaire, Roger Goodell, dimanche.

Un montant d’un million $ US sera donné au nom du récipiendaire, alors que 500 000 $ seront remis à l’organisation caritative de son choix et 500 000 $ seront investis dans le programme Character Playbook à travers les marchés de la NFL.

Les deux autres finalistes recevront chacun un don de 125 000 $ pour l’organisation caritative de leur choix et 125 000 $ seront investis en leur nom dans Character Playbook.

Le receveur Anquan Boldin avait reçu l’honneur en 2015.