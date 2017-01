PITTSBURGH — Conor Sheary a inscrit deux buts, Sidney Crosby a ajouté son 28e filet de la saison et les Penguins de Pittsburgh ont filé vers une quatrième victoire de suite, un gain de 5-1, dimanche, face aux Bruins de Boston.

Les Penguins menaient 2-1 après 40 minutes de jeu, avant d’augmenter leur emprise sur la victoire en troisième période grâce à trois buts dans un intervalle de deux minutes 57 secondes.

Sheary a inscrit neuf buts à ses neuf derniers matchs, augmentant son total à 17 cette saison. Bryan Rust a ajouté son 12e de la campagne et Patric Hornqvist son 11e pour les Penguins, qui ont remporté leurs sept derniers matchs à domicile. Ils ont une fiche de 13-0-1 à leurs 14 dernières rencontres devant leurs partisans.

Evgeni Malkin a récolté deux aides, lui qui a amassé au moins un point lors de ses sept derniers matchs. Crosby a ajouté deux aides pour un match de trois points. Matt Murray a effectué 44 arrêts.

David Krejci a inscrit son 11e but de la saison pour les Bruins, qui ont encaissé un quatrième revers consécutif et qui ont perdu cinq de leurs six derniers matchs. Tuukka Rask a accordé deux buts contre 22 tirs en 31:48 de jeu avant de quitter le match en raison d’un problème de santé inconnu. Zane McIntyre a pris la relève et a accordé trois buts sur 14 lancers.