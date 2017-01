LA QUINTA, Calif. — Hudson Swafford a réussi trois oiselets consécutifs avant de terminer sa ronde avec une normale et il a signé une première victoire sur le circuit de la PGA en remportant le Défi CareerBuilder, dimanche.

Swafford a inscrit un score de 67 (moins-5) sur le parcours Stadium pour conclure le tournoi à trois parcours à moins-20. Adam Hadwin, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a terminé à moins-19 à la suite d’une ronde de 70. Samedi, Hadwin avait signé seulement la neuvième carte de 59 ou moins de l’histoire de la PGA, en jouant 59 à La Quinta.

«Je ne peux pas m’empêcher d’être un peu déçu, a indiqué Hadwin. Je voulais vraiment venir ici et prouver que ma ronde d’hier était le prolongement de mon bon jeu. Je voulais l’emporter aujourd’hui, mais j’ai été battu. J’ai l’impression que j’ai fait toutes les bonnes choses. Quelques différents coups ici et là, mais ce fut une semaine incroyable et mon meilleur résultat.»

Brian Harman et Bud Cauley ont tous deux inscrit des scores de 69 pour terminer à égalité au troisième rang à moins-18.

Swafford a rejoint Cauley en tête en calant un roulé de 12 pieds pour un oiselet au 15e trou, puis il s’est détaché avec des oiselets aux 16e et 17e trous.

Au 16e trou, une normale-5, Swafford a envoyé un coup de bois-3 à 12 pieds de la coupe — évitant la profonde fosse de sable qu’il avait visitée la veille en route vers un double boguey — et il a eu besoin de deux roulés pour inscrire un oiselet et prendre les commandes. Au 17e trou, une normale-3 avec un vert sur une île surnommée «Alcatraz», il a envoyé son coup de départ à un pied et demi de la coupe. Hadwin a cependant calé un roulé de 25 pieds pour rester à un coup de Swafford.

Hadwin a toutefois envoyé son coup de départ dans l’herbe longue au 18e trou, ne pouvant vraiment appliquer de pression sur Swafford. Les deux hommes ont inscrit des normales et Swafford a pu célébrer son premier triomphe en 93 tournois en carrière.

«Les joueurs ne nous donnent rien de facile dans la PGA. Ce n’est vraiment pas facile, a mentionné Swafford. J’étais passé près et j’étais sur une bonne séquence récemment. Je me plaçais en bonne position et le sentiment de la victoire est incroyable.»

Nick Taylor, d’Abbotsford, a inscrit un pointage de 69 pour conclure le tournoi à égalité au 34e rang à moins-9. David Hearn, de Brantford, en Ontario, a joué 73 pour aboutir à égalité au 58e rang à moins-6.