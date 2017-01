RIMOUSKI, Qc — Martin Dzierkals a touché la cible à 1:55 de la prolongation et les Huskies de Rouyn-Noranda ont défait l’Océanic de Rimouski 2-1, dimanche après-midi, au Colisée Financière Sun Life.

Les Huskies, qui n’ont perdu qu’un de leurs 10 derniers matchs, ont pris l’exclusivité du premier rang du classement général de la LHJMQ avec 64 points, un de plus que les Cataractes de Shawinigan.

Dzierkals a manoeuvré en zone adverse et il s’est amené vers l’enclave avant de battre le gardien Charles-Olivier Lévesque d’un bon tir des poignets dans la lucarne. À mi-chemin en première période, le Letton de 19 ans avait donné l’avance aux Huskies.

Dylan Montcalm a été l’unique marqueur de l’Océanic, qui s’est incliné pour une deuxième partie consécutive. Montcalm a créé l’égalité lors d’un avantage numérique, à 4:56 du troisième vingt.

L’ancien gardien de l’Océanic et des Tigres de Victoriaville Olivier Tremblay est demeuré invaincu en trois départs avec les Huskies. Il a repoussé 31 lancers. Lévesque a pour sa part réalisé 23 arrêts dans la défaite.

Phoenix 4 Armada 3

Le Phoenix de Sherbrooke a inscrit deux buts rapides dans les dernières minutes de la troisième période et il a battu l’Armada de Blainville-Boisbriand 4-3.

Après qu’Alexandre Alain eut donné les devants 3-2 à l’Armada, à 15:26 du troisième tiers, Hugo Roy a créé l’égalité 10 secondes plus tard grâce à son deuxième filet de l’affrontement. Thomas Grégoire a ensuite enfilé l’aiguille 81 secondes plus tard pour permettre au Phoenix de mettre un terme à une séquence de deux revers. Félix Robert a aussi marqué pour les visiteurs.

Outre Alain, Alexander Katerinakis et Connor Bramwell ont trouvé le fond du filet pour l’Armada, qui a raté une belle occasion de partager le sommet du classement général avec les Huskies.

Evan Fitzpatrick a connu un bon match devant la cage du Phoenix et il a bloqué 35 lancers. Son vis-à-vis, Francis Leclerc, a cédé quatre fois sur 20 tirs.

Cataractes 3 Remparts 1

Les Cataractes de Shawinigan ont fait scintiller la lumière rouge trois fois sans riposte en troisième période et ils ont vaincu les Remparts de Québec 3-1.

Après 40 minutes sans but, Christian Huntley a ouvert le pointage dès la première minute du dernier engagement pour placer les Remparts en avant.

Les Cataractes ont cependant répliqué deux fois en 42 secondes grâce à Nicholas Welsh et Brandon Gignac. Cameron Askew, qui a également obtenu une aide, a complété la marque dans un filet désert.

Le gardien recrue Zachary Bouthillier n’a pas été très testé et il a effectué 18 arrêts pour les Cataractes. Malgré la défaite, Evgeny Kiselev a gardé le fort avec brio pour les Remparts et il a stoppé 31 rondelles.

Islanders 5 Voltigeurs 2

William Bower a marqué deux buts, dont le vainqueur, et les Islanders de Charlottetown ont signé une cinquième victoire de suite en l’emportant 5-2 contre les Voltigeurs de Drummondville.

Bower a enregistré le troisième but des siens, en fin de deuxième période, et il a ajouté un but dans un filet désert. Pierre-Olivier Joseph, Pascal Aquin et François Beauchemin ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Islanders.

Nathan Hudgin et Mathieu Sévigny ont touché la cible pour les Voltigeurs tandis que Pavel Koltygin s’est fait complice des deux réussites.

Après avoir blanchi le Phoenix la veille, Matthew Welsh a signé un troisième gain de suite en réalisé 27 arrêts. Aussi solide samedi, contre les Huskies, Olivier Rodrigue a encaissé la défaite malgré ses 30 arrêts.

Drakkar 1 Titan 4

L’espoir au prochain repêchage de la LNH Antoine Morand a amassé un but et une mention d’assistance et le Titan d’Acadie-Bathurst a eu le meilleur sur le Drakkar de Baie-Comeau au compte de 4-1.

Noah Corson a donné les devants au Drakkar, à 19:02 du premier vingt, mais l’avance n’aura été que de courte durée.

Christophe Boivin a répliqué 15 secondes plus tard et le Titan a ouvert les écluses en troisième période, faisant bouger les cordages à trois reprises. Cole Rafuse et Morand ont déjoué Antoine Samuel tandis que Jordan Maher a ajouté un but dans un filet désert.

Reilly Pickard s’est dressé devant les attaques du Drakkar et il a repoussé 35 lancers pour enregistrer une 13e victoire cette saison. Samuel a lui aussi bien fait devant la cage des visiteurs, mais ses 40 arrêts n’ont pas été suffisants.

Screaming Eagles 7 Wildcats 1

Ross MacDougall a obtenu deux buts et une mention d’aide et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont lessivé les pauvres Wildcats de Moncton 7-1.

MacDougall a mis le match hors de portée en frappant deux fois au second engagement pour procurer une avance de 4-1 à sa formation. Logan O’Neil, Peyton Hoyt, Vasily Glotov, Phélix Martineau et Olivier Bourret ont également joint la fête en trouvant le fond du filet pour les Screaming Eagles. Massimo Carozza a quant à lui amassé trois aides.

Julien Tessier a été l’unique marqueur des Wildcats, qui ont perdu leurs 12 dernières parties. Ils occupent le dernier rang du classement de la LHJMQ.

Kyle Jessiman a eu une journée facile au bureau et il n’a cédé qu’une fois sur 19 tirs. Dominik Tmej a pour sa part alloué six buts sur 24 lancers avant d’être remplacé en début de troisième période. Son remplaçant, Matthew Waite, a bloqué huit des neuf tirs dirigés vers lui.