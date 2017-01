NEW YORK — Claude Giroux a touché la cible à 3:20 de la période supplémentaire et les Flyers de Philadelphie ont vaincu les Islanders de New York 3-2, dimanche.

Le 11e but de Giroux cette saison a été inscrit à la suite d’une passe du défenseur Shayne Gostibehere à partir de l’arrière du filet. Les Flyers ont donc effacé un retard de deux buts avant de mettre fin à la séquence de trois victoires des Islanders.

Wayne Simmonds a marqué tard en deuxième période, puis Ivan Provorov a créé l’égalité tôt en troisième période pour les Flyers, qui avaient un dossier de 3-9-3 à leurs 15 sorties précédentes à la suite d’une séquence de 10 victoires. Steve Mason a effectué 36 arrêts.

Nick Leddy et Alan Quine ont inscrit les buts des Islanders. Thomas Greiss a repoussé 44 lancers.

Avant le but gagnant de Giroux, Greiss avait frustré Provorov à bout portant. Mason avait répliqué en stoppant John Tavares en échappée.