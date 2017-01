MELBOURNE, Australie — Rafael Nadal a défait le Français Gaël Monfils en quatre sets pour accéder aux quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la 30e fois de sa carrière, ce qui ouvre la porte à une possible finale contre Roger Federer aux Internationaux d’Australie.

Les vétérans ont toutefois encore un long parcours à obstacles à franchir pour y parvenir.

Pour Nadal, âgé de 30 ans, sa priorité demeure son prochain match contre le Canadien Milos Raonic, troisième tête de série.

Après les éliminations surprises de Andy Murray, no 1, et Novak Djokovic, no 2 — les deux joueurs les plus constants des six dernières années à Melbourne — Raonic, finaliste à Wimbledon l’an dernier, demeure le joueur le mieux classé encore au tableau.

Nadal est le seul vainqueur d’un tournoi majeur toujours en lice dans la deuxième moitié du tableau, mais il a été incapable d’ajouter à ses 14 titres majeurs depuis sa victoire aux Internationaux de France en 2014.

Federer, dans la première moitié du tableau, affronte Mischa Zverev, mardi, et il lui faurdait venir à bout de Stanislas Wawrinka ou Jo-Wilfried Tsonga — les autres quart-de-finalistes mardi — pour s’assurer sa place en finale.

La victoire de 6-3, 6-3, 4-6, 6-4 aux dépens de Monfils, demi-finaliste des Internationaux des États-Unis, au quatrième tour se veut sa première contre un joueur du top-10 dans une manche du Grand Chelem depuis la quête de son dernier titre à Roland-Garros.

«Être en quarts de finale d’un Grand Chelem après quelques années d’absence est très spécial pour moi», a déclaré Nadal, qui s’est rendu aussi loin pour la dernière fois aux Internationaux de France en 2015.

Il a également démontré qu’après quelques mois de congé pour soigner son poignet gauche blessé, il est toujours un concurrent à surveiller dans les tournois majeurs. Il n’a pas gagné de titre en Australie depuis 2009.

Il a réussi un bris tôt lors des deux premières sets, a eu ses chances dans la troisième avant que Monfils ne prenne l’avantage. Puis les deux joueurs ont échangé des bris au quatrième avant que Nadal brise le Français pour confirmer sa victoire. Dans l’ensemble du match, il a converti six de ses 17 balles de bris.

Dans un autre match quart de finale, Grigor Dimitrov, no 15, a mis fin au match avec un as pour éliminer Denis Istomin, 117e mondial, 2-6, 7-6 (2), 6-2, 6-1. Istomin, qui avait causé la surprise en éliminant le sextuple champion Novak Djokovic au deuxième tour, a eu besoin de soins à quelques reprises aux jambes aux troisième et quatrième sets.

Dimitrov sera confronté à David Goffin, no 11, vainqueur du Dominic Thiem, no 8, 5-7, 7-6 (4), 6-2, 6-2.

Serena Williams a conservé ses chances d’ajouter un 23e titre majeur à son palmarès en défaisant Barbora Strycova, no 16, 7-5, 6-4. Elle accède aux quarts de finale du tournoi pour la 11e fois.

Victime de quatre bris — deux lors des quatre premiers jeux — et 46 fautes directes, elle est parvenue à s’imposer même si elle n’était pas dans sa meilleure journée.

«C’est bon de savoir que j’ai un plan B, ou l’option 2. Je n’ai pas bien servi aujourd’hui, et elle a réussi à effectuer beaucoup de retours, a expliqué Williams, efficace à seulement 45 pour cent sur sa première balle de service en plus de commettre quatre doubles fautes. J’estime que c’était pas mal pour moi de gagner alors que je n’étais pas dans mon meilleur jour.»

Elle affrontera maintenant la demi-finaliste de 2016, Johanna Konta, qui a eu raison de Ekaterina Makarova 6-1, 6-4.