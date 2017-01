NEW YORK — L’attaquant des Rangers de New York Kevin Hayes ratera deux à trois semaines d’activités en raison d’une blessure au bas du corps.

L’équipe a annoncé les échéanciers lundi après que Hayes se soit soumis à un test d’imagerie par résonance magnétique en matinée. Hayes a quitté la rencontre de dimanche contre les Red Wings de Detroit en deuxième période.

Hayes a inscrit sept points à ses six matchs précédents et occupe le troisième rang des marqueurs de son équipe avec 35 points. Le hockeyeur de 24 ans a inscrit 13 buts et amassé 22 mentions d’aide en 47 parties cette saison.

Sa blessure est une mauvaise nouvelle pour les Rangers, qui disposent du premier laissez-passer octroyé aux équipes repêchées dans l’Association Est. Seul point positif pour la formation new-yorkaise, c’est que Hayes ratera moins de rencontres en raison de la pause du match des étoiles de la LNH.