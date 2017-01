NEW YORK — L’ailier gauche Conor Sheary a animé l’attaque des Penguins de Pittsburgh avec une récolte de six buts et neuf points, contribuant aux quatre victoires de son équipe la semaine dernière. Ces performances lui ont valu de recevoir la première étoile hebdomadaire dans la Ligue nationale de hockey.

Sheary s’est notamment illustré avec deux buts, dont son premier en carrière en prolongation, lors d’un triomphe de 8-7 aux dépens des Capitals de Washington, lundi dernier. Il a aussi marqué deux buts, dont celui décisif, lors du gain de 5-1 face aux Bruins de Boston, dimanche.

Les deux autres mentions d’honneur ont été décernées au gardien Thomas Greiss des Islanders de New York et T.J. Oshie des Capitals de Washington.

Greiss (2-0-1, moyenne de 0,98 et taux d’arrêts de .971) a signé deux jeux blancs pour permettre aux Islanders d’engranger sept points sur une possibilité de huit.

Oshie, âgé de 30 ans, a pour sa part récolté trois buts et trois aides en trois rencontres.

