TORONTO — Le garde des Raptors de Toronto, DeMar DeRozan, ratera au moins les deux prochains matchs des siens à cause d’une élongation à la cheville droite.

DeRozan s’est blessé au quatrième quart du match qui s’est soldé par une défaite de 115-103 contre les Suns de Phoenix dimanche.

Les Raptors, qui ont perdu trois matchs consécutifs, accueillent les Spurs de San Antonio mardi avant de se rendre à Memphis pour y affronter les Grizzlies mercredi.

DeRozan ne devrait pas prendre part au voyage vers le Tennessee, et son état de santé sera réévalué vers la fin de la semaine.

Le joueur de six pieds, sept pouces et 220 libres est le meilleur marqueur des Raptors cette saison (27,9 points par match) et devrait être de la formation partante de l’Association Est lors du match des étoiles de la NBA le mois prochain.