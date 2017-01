BOUCHERVILLE, Qc — L’attaquant Alexis D’Aoust des Cataractes de Shawinigan a totalisé trois buts et quatre mentions d’aide en seulement deux matchs et il a été récompensé de la première étoile de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

D’Aoust a notamment connu un match de cinq points (2-3—5) lors d’une victoire de 8-1 contre les Voltigeurs de Drummondville, mercredi. Il s’agissait de son 4e match de cinq points à vie dans la LHJMQ et de son 2e cette saison.

Le gardien Matthew Welsh des Islanders de Charlottetown, victorieux à ses deux départs, a mérité la deuxième étoile. Il a présenté une moyenne de buts alloués de 1,00 et un taux de tirs-arrêts de 96,4 pour cent.

La troisième étoile a été décernée à l’attaquant recrue de 17 ans Nico Hischier des Mooseheads de Halifax, qui a amassé trois buts et quatre passes en trois rencontres. Il a 33 buts et 67 points à sa fiche cette saison, ce qui le place à quatre points du premier rang des marqueurs détenu conjointement par Tyler Boland des Saguenéens de Chicoutimi et Maxime Fortier des Mooseheads de Halifax.