La plongeuse Roseline Filion avait prévu un dernier tour de piste jusqu’aux prochains Mondiaux. Toutefois, la double médaillée olympique a décidé de changer ses plans, devançant ainsi sa retraite.

Elle a d’abord informé les entraîneurs et dirigeants de la fédération nationale de sa décision, ainsi que sa partenaire en synchro et bonne amie Meaghan Benfeito avant d’en faire part au monde du plongeon au gala méritas de Plongeon Canada, le 20 janvier, à Ottawa.

«Je suis extrêmement fière du chemin parcouru et de tout ce que le plongeon m’a appris. Ce ne fut pas une décision facile à prendre, mais après mûre réflexion, le temps était venu pour moi de tourner la page et de miser sur les nouvelles étapes de ma vie. Les dernières images que je garde en tête sont celles de Rio 2016, l’apogée de ma carrière et les moments qui reflètent l’athlète et la personne que j’ai toujours voulu être», a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Une formation à l’école d’animation radio et télévision Promédia et le lancement de son entreprise de jeux d’évasion Immersia à Laval l’ont convaincue qu’elle pouvait se retirer en beauté.