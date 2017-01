TOKYO — Le club qui accueillera le tournoi de golf des Jeux olympiques d’été de 2020 serait ouvert à revoir sa politique qui interdit pour l’instant aux femmes d’y devenir membre à part entière si on le lui demandait.

Le Kasumigaseki Country Club s’est retrouvé sous les feux de la rampe récemment, alors que le Comité international olympique (CIO) a questionné ses règles d’adhésion. Il est revenu dans l’actualité à la mi-janvier, quand la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, l’a prié d’admettre les femmes.

Le comité organisateur des Jeux de Tokyo a aussi déclaré qu’elle porterait une attention particulière à cette pratique.

Le directeur général du club, Hiroshi Imaizumi, a déclaré mardi à l’Associated Press que son organisation se prépare à donner au CIO et à la Fédération internationale de golf les raisons expliquant pourquoi les femmes ne peuvent pas devenir membres à part entière, bien qu’elles peuvent jouer le parcours et ont accès à d’autres types d’adhésions. Il a ajouté que le Kasumigaseki ne prévoyait pas immédiatement changer sa politique puisque le CIO ne le lui a pas demandé.

Si on lui demandait de changer sa politique, le club s’est dit ouvert à la modifier et voudrait parvenir à un consensus auprès de ses plus de 1000 membres. Cela pourrait prendre un certain temps, a toutefois prévenu Imaizumi.

L’Association japonaise de golf a indiqué que plusieurs clubs nippons refusent toujours l’accès aux golfeuses.

Fondé en 1929 à titre de club privé financé par 300 riches hommes d’affaires, Kasumigaseki est l’un des plus vieux et des plus prestigieux clubs du pays. Il a accueilli plus de tournois de haut niveau que tout autre parcours japonais. Quelques années après son ouverture, le club a accepté les joueurs féminins et a depuis ajouté des adhésions pour les golfeurs junior à son offre.

Kasumigaseki n’a pas reçu de plainte de la part de ses membres au sujet de sa politique d’adhésion, mais si elle perçue comme étant problématique, il est possible qu’elle soit modifiée dans l’avenir, a ajouté Imaizumi.

«Nous avons toujours cru que notre politique faisait preuve d’ouverture, alors nous avons été surpris, a déclaré Imaizumi au sujet de la récente attention médiatique accordée à la politique d’adhésion. Nous accueillons toutes les golfeuses et n’avons pas l’intention de créer de barrière des genres.»

Afin de devenir membre du club, un joueur doit être référé par un membre et d’abord débourser 8 millions de yens, soit plus de 92 600 $ CAN, pour devenir membre régulier. Une somme de 4 millions de yens (48 300 $) sera ensuite exigée afin qu’il devienne membre à part entière.

Seuls ces derniers peuvent jouer tous les jours de la semaine.

«Kasumi est un club exclusif auquel les gens ordinaires ne peuvent pas adhérer, pas plus qu’y jouer. C’est un endroit où les femmes n’ont pas le droit d’être membre à part entière, ce qui signifie qu’elle n’ont pas leur mot à dire dans les décisions prises par le club et ne peuvent pas y jouer les dimanches», a expliqué Eiko Oya, journaliste et critique qui dirige le Conseil japonais du golf. Cet organisme sans but non lucratif exige un changement de site pour le tournoi olympique.

En décembre, il a fait parvenir une déclaration formelle au président du CIO, Thomas Bach, afin d’attirer son attention sur cette situation, précisant que la politique d’adhésion du club est «contraire à l’esprit des Jeux olympiques».