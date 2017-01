OTTAWA — Le quintuple paralympien Todd Nicholson agira comme chef de mission aux Jeux paralympiques d’hiver de 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud.

Le Comité paralympique canadien en a fait l’annonce, mardi matin, à Ottawa.

Nicholson a été membre de l’équipe canadienne de hockey sur luge de 1989 à 2010 et il en a été le capitaine pendant 15 ans. Il compte trois médailles paralympiques à son palmarès: or (2006), argent (1998) et bronze (1994).

Depuis sa retraite de la compétition, Nicholson est demeuré impliqué dans le sport sur la scène nationale et internationale comme représentant et défenseur des athlètes sur et à l’extérieur de la surface de jeu.

Nicholson a dit espérer que son expérience acquise comme athlète et dans des postes de leadership profitera à toute l’équipe.

Les Jeux paralympiques d’hiver 2018 auront lieu du 9 au 18 mars 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud. Ces Jeux devraient attirer jusqu’à 670 athlètes dans 80 épreuves. Cinq sports sont au programme des Jeux paralympiques d’hiver: curling en fauteuil roulant, para-hockey sur glace, ski para-alpin, para-snowboard et ski para-nordique, qui inclut les épreuves de ski de fond et de biathlon.

Aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro en septembre dernier, le Canada s’est classé 14e au classement des médailles, avec une récolte de 29 médailles — huit d’or, 10 d’argent, 11 de bronze.