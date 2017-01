NEW YORK — Le Baseball majeur a décidé de confier de plus amples responsabilités à Billy Bean, qui a été promu vice-président et conseiller spécial auprès du commissaire, Rob Manfred.

En plus des tâches dotn il s’acquittait déjà, Bean sera en charge du programme anti-intimidation, a déclaré le Bureau du commissaire, mardi.

Embauché en juillet 2014 à titre de conseiller et d’ambassadeur à l’inclusion, Bean avait été promu une première fois en janvier 2016 au poste de vice-président, responsabilité sociale et inclusion. Il continuera de développer des stratégies qui visent particulièrement les communautés gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres.

Bean a révélé au monde son homosexualité en 1999, quatre ans après sa dernière campagne dans le Baseball majeur. S’il se rapportait auparavant au chef du service juridique, Dan Halem, il se rapportera maintenant au chef des communications, Pat Courtney, avec un accès direct au commissaire.

Le Baseball majeur a également promu Renee Tirado au poste de vice-présidente, acquisition de talent, diversité et inclusion. Elle était directrice senior au recrutement depuis janvier dernier.

Melanie LeGrande devient quant à elle vice-président à la responsabilité sociale. Elle était directrice des affaires communautaires depuis 2015.