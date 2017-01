MONTRÉAL — Grâce à un doublé, Alexander Radulov a été un des piliers du Canadien mardi soir. Mais plutôt que de parler de sa performance, l’attaquant russe se sentait responsable de l’unique but que l’équipe a concédé.

À son dernier match devant ses partisans avant la pause du match des étoiles, le Canadien a signé une victoire de 5-1 contre les Flames de Calgary au Centre Bell.

Solide pendant tout le match, Carey Price se dirigeait vers son troisième blanchissage de la saison et son 39e en carrière après avoir bloqué les 30 premiers tirs des rivaux. Mais Sam Bennett est venu gâcher le moment en déjouant le gardien du Canadien alors qu’il restait 1,1 seconde au cadran, pendant une pénalité mineure… à Radulov.

«On ne peut pas arrêter de jouer à la fin. J’ai écopé une mauvaise punition et ça nous a coûté un but avec une seconde à jouer. Il a été là pour nous ce soir et il méritait un blanchissage. Je vais travailler sur cet aspect et m’assurer que ça ne se répète pas», a déclaré Radulov.

Satisfait de la performance de ses joueurs, Michel Therrien était aussi déçu que Price n’ait pas pu signer ce blanchissage.

«Il le méritait, a tranché l’entraîneur-chef du Canadien. Pour moi, ce n’est pas une bonne pénalité. C’est le petit côté décevant de ce match.»

Toutefois, le principal intéressé semblait beaucoup moins dérangé que Radulov et Therrien.

«Au bout du compte, ça n’a pas vraiment d’importance. Je n’ai jamais été très porté sur les statistiques. Nous avions davantage besoin de la victoire», a réagi Price, qui a obtenu une passe sur le but de Daniel Carr en troisième période.

Opportunisme

Le Canadien l’a emporté en faisant preuve de beaucoup d’opportunisme, ne récoltant que 20 tirs, et en marquant de façons pour le moins variées.

Andrew Shaw (7e) à forces égales en première période, Tomas Plekanec (7e) en désavantage numérique au deuxième vingt, et Radulov (11e) avec l’avantage d’un homme également pendant la période médiane, ont fait bouger les cordages pendant les 40 premières minutes de jeu.

Radulov a profité d’un avantage numérique pour porter le score à 5-0 tard en troisième.

Par ailleurs, les trois buts du Tricolore pendant les deux premières périodes ont été réussis à l’aide de seulement 13 tirs en direction de Chad Johnson alors que les Flames en avaient récolté 22 vers Price.

De plus, neuf des tirs des visiteurs sont venus pendant que le Canadien évoluait en désavantage numérique. Mais malgré quatre opportunités, incluant 47 secondes à court de deux hommes au milieu de la deuxième période, les Flames ont été incapables de percer la muraille qu’a dressée devant eux le gardien du Tricolore.

«Je dirais que nous avons eu de chances de qualité, et on a su profiter de ces chances. Ce fut une belle victoire d’équipe et les unités spéciales ont fait le travail. Le fait d’écouler le 5 contre 3 a été un point tournant dans le match», a analysé Michel Therrien.

Le Canadien disputera son dernier match avant la pause du match des étoiles jeudi soir, à Brooklyn, face aux Islanders de New York.

Il sera de retour au Centre Bell mardi prochain pour y affronter les Sabres de Buffalo.