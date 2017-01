NEW YORK — Nikolay Kulemin a fourni une but et une passe, aidant les Islanders de New York à s’imposer 4-2 devant les Blue Jackets de Columbus.

Le club de Brooklyn montre une fiche de 3-0-1 sous la gouverne de Doug Weight, entraîneur-chef par intérim. Jack Capuano a été remercié le 17 janvier.

Thomas Greiss a fait 21 arrêts, portant son rendement à 10-3-3 depuis 16 matches.

Kulemin a marqué en fin de deuxième vingt après avoir mis la table pour le filet de Josh Bailey, plus tôt dans l’engagement. Bailey inscrivait un 100e but dans la Ligue nationale.

Jason Chimera a inscrit un cinquième but en sept matches. Sa réussite a chassé du match Sergei Bobrovsky, qui a flanché quatre fois en 24 tirs.

Brock Nelson a été l’autre buteur des Islanders, tandis que John Tavares a obtenu deux mentions d’aide.

Nick Foligno et Cam Atkinson ont signé les buts des visiteurs.