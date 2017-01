MONTRÉAL — Le poids lourd Éric Martel-Bahoeli a appris une bonne nouvelle: il se battra en combat de championnat du monde de la World Boxing Union (WBU) en demi-finale du gala mettant aux prises Eleider Alvarez et Lucian Bute, le 24 février prochain, au Centre Vidéotron.

Groupe Yvon Michel en a fait l’annonce, mercredi

Martel-Bahoeli (11-6-1, 7 K.-O.) affrontera dans un combat de 10 rounds le Britanno-Colombien Adam Braidwood (6-1-0, 5 K.-O.).

Braidwood, qui a évolué cinq ans dans la Ligue canadienne de football avant de se tourner vers la boxe et les arts martiaux mixtes, vient de remporter ses cinq derniers combats chez les professionnels.

Martel-Bahoeli n’a quant à lui pas goûté à la victoire à ses deux dernières sorties: il a livré en juillet un combat nul à Avery Gibson — qui se froterra à Simon Kean lors du gala présenté par Eye of the Tiger Management et mettant en vedette Steven Butler et Brandon Cook, le 28 janvier — quatre mois après avoir perdu une décision unanime face à Faisal Ibnel Arrami pour le titre du World Boxing Council (WBC) Francophone. Sa dernière victoire remonte à mars 2015, une décision unanime en six rounds aux dépens de Samer Barakat.

Bouchard aussi en action

Le super mi-moyen Sébastien Bouchard (14-1-0, 5 K.-O.) sera également du programme. Il sera opposé au Mexicain Gustavo Garibay (13-7-2, 5 K.-O.), actuel champion du Mexique et détenteur du titre WBC Latino.

Après avoir subi sa seule défaite en carrière par décision unanime face à Frank Galarza en mai 2014, Bouchard a gagné ses six derniers combats, dont deux par K.-O et un autre à la suite de l’abandon de son adversaire.

Un autre combat préliminaire a déjà été annoncé pour ce gala: les moyens Francis Lafrenière (14-5-2, 8 K.-O.) et Marcus Willis (17-4-2, 4 K.-O.) se battront pour le titre vacant de la North American Boxing Organisation (NABO).

En finale, le champion d’Argent du WBC des mi-lourds Eleider Alvarez (21-0-0, 10 K.-O.) et Lucian Bute (32-3-1, 25 K.-O.) se feront face dans un important choc éliminatoire au titre WBC. Le vainqueur deviendra l’aspirant obligatoire au champion Adonis Stevenson (28-1-0, 23 K.-O.).