LOS ANGELES — Les Dodgers de Los Angeles ont acquis le voltigeur Brett Eibner des Athletics d’Oakland en retour du joueur d’avant-champ des ligues mineures Jordan Tarsovich.

Eibner a frappé pour une moyenne de ,193 avec 10 doubles, un triple, six circuits et 22 points produits avec les Royals de Kansas City et les Athletics à sa première saison dans le Baseball majeur, l’an dernier. Il a aussi participé à 54 parties avec les clubs de niveau AAA d’Omaha et Nashville, affichant une moyenne de ,289 avec neuf doubles, 12 longues balles et 34 points produits.

Le voltigeur âgé de 28 ans originaire de San Diego a passé six saisons dans les ligues mineures avant d’être sélectionné par les Royals en deuxième ronde du repêchage de 2010. Il avait été désigné pour assignation par les Athletics la semaine dernière.