Seulement 55 jours après l’élimination crève-cœur aux mains du Toronto FC en finale de division, l’Impact de Montréal reprenait le collier mardi, au Stade olympique, en vue de la campagne 2017.

Un entre-saison éclair, qui n’est pas sans rappeler celui du vieux continent ou de l’Amérique du Sud.

Marqué par une saine continuité au niveau du staff technique, ce qui n’a pas souvent été le cas pour l’Impact depuis son entrée en MLS, le camp d’entraînement 2017 pourrait bien amener sa part de renouveau avec une cuvée très prometteuse de joueurs potentiels.

Sans rien enlever au mérite des cohortes précédentes, des joueurs tels que Ballou Jean-Yves Tabla ou David Choinière, pour ne nommer que ces deux-là, incarnent la très belle évolution du jeune projet qu’est l’Académie de l’Impact et il ne faudrait pas se surprendre s’ils venaient à poser un heureux dilemme à Mauro Biello et à ses acolytes avant le coup d’envoi de la saison régulière.

«Tout d’abord, ils arrivent plus jeunes que la génération précédente. Ils sont prêts, très professionnels. Ils ont du talent et il faut qu’ils le prouvent tous les jours, s’enthousiasmait le capitaine Patrice Bernier, hier. Les années passées au FC Montréal ont servi, ils ne sont pas ici pour faire de la figuration.»

Si on se fie strictement aux besoins immédiats poste pour poste de l’Impact, c’est le jeune arrière-gauche Aron Mkungilwa qui semble avoir la plus belle occasion, à la suite du départ de Donny Toia – choisi par Atlanta United au repêchage d’expansion, puis échangé à Orlando – et de la blessure qui a écarté Amadou Dia du camp. Mkungilwa sera cependant en compétition contre l‘ex-Red Bulls Anthony Wallace, 28 ans, invité au camp cette semaine.

«On cherche un peu de profondeur à cette position, a expliqué Biello (…) Aron aura la chance de montrer ses qualités. Le camp nous permet d’essayer certaines choses et de voir les joueurs faire leurs preuves. L’an passé, [Michael] Salazar a bien fait en matchs préparatoires; il a gagné sa place, et ce sera la même chose cette année pour certains jeunes.»

Maintenant, si on s’en tient exclusivement au talent brut, le petit Ballou, qui fêtera ses 18 ans le 31 mars prochain, a de quoi faire rêver. Si Biello se montre prudent (et avec raison) lorsqu’il évoque le joyau de l’organisation, vous pouvez être certains qu’il aimerait plus que quiconque le voir brûler le camp et lui forcer la main.

Parions que vous êtes plus d’un à espérer qu’il saisira sa chance!

Direction Floride

L’Impact a pris la direction d’Orlando, mardi.

Il tiendra la première portion de son camp d’entraînement en Floride, jusqu’au 3 février. Le groupe retrouvera Ignacio Piatti et Hernán Bernardello en Floride, eux qui y sont arrivés lundi, en provenance d’Argentine.