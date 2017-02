Le Super Bowl LI (51 en chiffres romains) aura lieu le 5 février à Houston. Le match mettra aux prises les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Falcons d’Atlanta. Les Patriots tenteront de gagner le cinquième titre de leur histoire, tous remportés sous la gouverne de l’entraîneur-chef Bill Belichick et du quart-arrière étoile Tom Brady.

Les Falcons n’ont pour leur part jamais gagné le championnat de la NFL.

Nombre de partys de visionnement seront organisés pour l’occasion. Voici donc un petit guide de base sur le football pour les non initiés ou simplement pour ceux qui voudraient se rafraîchir la mémoire.

PS: Si vous vous demandez quelle équipe encourager, j’offre cette petite information sans commentaire additionnel. Une défaite des Patriots contribuerait, au moins en partie, à gâcher la journée de Donald Trump, alors…

Le terrain

Les dimensions d’un terrain de football sont de 100 verges (91 m) par 53 verges (48 m) avec des zones de buts (end zone) de 10 verges (9 m) de profondeur à chaque extrémité.

L’attaque

Comme dans tous les sports de compétition par équipe, l’objectif au football est d’inscrire plus de points que son adversaire. La majorité de ces points seront marqués par l’unité offensive, composée de 11 joueurs.

Quart-arrière (quarterback): Le joueur le plus important sur le terrain. Il est appelé à lancer le ballon, à le remettre à un porteur de ballon et à parfois changer les jeux sur la ligne d’engagement.

Receveur de passe (wide receiver): Il est appelé à attraper les passes du quart-arrière ou parfois bloquer des joueurs défensifs pour aider ses coéquipiers à avancer sur le terrain. Le nombre de receveur sur le terrain peut varier d’un jeu à l’autre.

Porteur de ballon (running back): Il est appelé à courir avec le ballon une fois que le quart-arrière le lui a remis. Il peut aussi attraper des passes et être utilisé comme un bloqueur supplémentaire pour protéger le quart-arrière. Le nombre de porteur de ballon sur le terrain peut varier d’un jeu à l’autre.

Ailier rapproché (tight end): Il peut être utilisé comme un receveur et même comme un porteur de ballon. Plus grand et costaud que les receveurs et les porteurs, il est aussi appelé à protéger le quart-arrière. Le nombre d’ailier rapproché sur le terrain peut varier d’un jeu à l’autre.

Ligne à l’attaque (offensive line): Elle est composée de cinq joueurs (un centre, deux plaqueurs et deux gardes) qui sont appelés à protéger le quart-arrière pendant un jeu de passe ou à aider le porteur de ballon à se frayer un chemin parmi la défense pendant un jeu de course.

La défense

Si l’attaque a comme objectif d’inscrire des points, la défense, quant à elle, tente d’empêcher l’équipe adverse de marquer. L’unité défensive est aussi composée de 11 joueurs qui évoluent aux positions suivantes (le nombre de joueurs à chacune des positions peut varier selon la stratégie choisie par les entraîneurs).

Ailier défensif (defensive end): Installés aux extrémités de la ligne défensive, ils sont appelé à foncer vers le quart-arrière pour l’obliger à précipiter ses mouvement ou, idéalement, le frapper avant qu’il n’ait pu se débarrasser du ballon (sac du quart). Pendant un jeu de course, ils tenteront d’arrêter le porteur de ballon.

Plaqueurs défensifs (defensive tackle): Installés au centre de la ligne défensive, ils essaient eux aussi de mettre de la pression sur le quart ou d’arrêter le porteur de ballon.

Secondeurs (linebackers): Les secondeurs sont la deuxième ligne de défense. Ils sont situés quelques pas derrière la ligne défensive. Ils peuvent être appelés à défendre contre la course, à couvrir des receveurs, des porteurs de ballons ou des ailiers rapprochés en cas de jeu de passe et à mettre de la pression sur le quart-arrière.

Demis de coin (corner back): Même s’ils peuvent parfois être appelés à mettre de la pression sur le quart-arrière, leur rôle principal est de surveiller les receveurs de passe adverses.

Maraudeurs (safety): Les maraudeurs auront notamment comme rôle d’appuyer les demis de coin dans la couverture des receveurs adverses. Ils peuvent aussi donner un coup de main aux secondeurs et à la ligne défensive pendant les jeux de course.

Les unités spéciales

Les unités spéciales sont elles aussi composées de 11 joueurs. Elles sont déployées sur le terrain dans le cadre des différentes situations de botté.

Le déroulement

L’objectif de l’équipe en possession du ballon est de traverser le terrain et d’atteindre la zone des buts.

L’équipe a droit à quatre essais pour avancer d’une distance de 10 verges. Si elle y parvient, elle aura droit de nouveau à quatre essais et ainsi de suite.

Si, après trois essais, une équipe a été incapable de parcourir la distance prescrite, elle aura le choix de dégager le ballon, qui sera récupéré par ses adversaires, ou tenter d’atteindre l’objectif une dernière fois. En cas d’échec, l’équipe adverse prendra possession du ballon à l’endroit où le jeu s’est terminé.

À la télé, il y aura une ligne jaune et une ligne bleue sur le terrain pour montrer la distance que l’attaque doit parcourir pour obtenir un premier essai.

Les points

Il y a cinq façons de marquer des points au football.

Touché (6 points): Une équipe marque un touché quand un des joueurs atteint la zone des buts en possession du ballon ou quand un joueur attrape le ballon dans la zone des buts.

Transformation d’un point: Après un touché, l’équipe peut choisir d’envoyer son botteur sur le terrain. S’il botte le ballon entre les poteaux au fond de la zone des buts, il inscrira un point.

Transformation de deux points: Après un touché, l’équipe peut décider de laisser son attaque sur le terrain et tenter de marquer à nouveau dans la zone des buts pour inscrire deux points.

Placement (3 points): Une équipe peut décider à tout moment (normalement ce jeu survient sur un quatrième essai quand l’entraîneur juge qu’il est plus prudent de botter) d’envoyer son botteur sur le terrain pour tenter d’envoyer le ballon entre les poteaux.

Touché de sureté (2 points): Un touché de sureté est marqué quand un joueur défensif réussi à plaquer un joueur adverse dans sa propre zone des buts.

Gestion du temps

Il y a 60 minutes de jeu dans une partie de football (2 demies de 30 minutes et 4 quarts de 15 minutes). Pourquoi alors certains matchs ont l’air de durer une semaine et demie? Simple, le cadran arrête souvent.

Les entraîneurs peuvent utiliser trois temps d’arrêt à chaque demie. Ils ont aussi deux droits de contestations pour obliger les officiels à aller à la reprise vidéo. Pour ce faire, ils lanceront un foulard rouge sur le terrain. Si les arbitres ne donnent pas raison à l’entraîneur, il perdra un temps d’arrêt.

Si le ballon est échappé, le cadran s’arrête.

Le cadran s’arrête également quand il reste deux minutes à chacune des demies.

Sans compter les arrêts provoqués par les blessures et les pauses publicitaires.

Il y aurait encore plein de trucs à dire, mais, si votre intérêt pour le football se limite à regarder un match par année, ce petit guide devrait être suffisant. Bon match!