Spencer O’Brien se sent d’attaque sur sa planche de surf des neiges, mais ça n’a pas toujours été le cas.

Ayant reçu un diagnostic d’arthrite rhumatoïde quelques semaines avant les Jeux d’hiver de 2014, à Sotchi, l’athlète de 28 ans de la C.-B. est maintenant à l’aise d’en parler, vu que c’est sous contrôle.

«Une fois de retour en santé, en y repensant, ça dépasse un peu l’entendement, dit-elle. Je suis tellement heureuse d’avoir repris la forme et d’être à nouveau en piste.»

O’Brien va tenter de défendre son titre du slopestyle samedi à Aspen aux X Games mais auparavant, elle sera aussi du Big Air jeudi. Cette discipline sera au programme olympique une première fois à Pyeongchang en Corée du Sud, l’an prochain.

À l’approche de Sotchi, on la voyait sur le podium du slopestyle, elle qui en était championne mondiale en titre.

C’était avant les raideurs devenues des articulations enflées qui l’ont gardée hors des montagnes pendant sept mois en 2013.

«Je me blessais aux articulations… j’avais de l’enflure et beaucoup d’irritation, a dit O’Brien, de Courtenay. Je n’arrivais pas à lever mes bras plus haut que ma tête. C’en est même arrivé au point où je ne pouvais plus sortir du lit le matin ou descendre les escaliers.»

Le 25 novembre 2013, on lui a diagnostiqué l’arthrite rhumatoïde – un dérèglement auto-immunitaire chronique, dans lequel le système immunitaire attaque les tissus du corps. Selon la Mayo Clinic, l’enflure peut mener à l’érosion des os et à des difformités aux articulations.

«J’étais très craintive de ne pas pouvoir aller aux Jeux, dit-elle. Personne ne savait ce qui se passait avec moi. Quand on l’a découvert, c’était comme une tempête et en même temps si personnel, je n’étais pas prête à en parler. Moi-même, je ne l’ai pas réalisé avant la fin de la saison.»

En finale à Sotchi, elle a fini dernière sur 12 en finale. Elle ne blâme pas sa condition, vu une troisième place aux X Games au préalable, mais sa préparation était loin d’être optimale.

Après divers essais, O’Brien a trouvé le bon médicament il y a deux ans, parvenant à contrôler les symptômes.

Aux X Games en surf des neiges, Mark McMorris de Regina est champion en style du slopestyle, tandis que Max Parrot de Bromont règne en Big Air. Parmi les autres Canadiens, on trouve Sébastien Toutant de L’Assomption, Cassie Sharpe de Comox (C.-B.), Tyler Nicholson de North Bay, Kaya Turski de Montréal et Mike Riddle d’Edmonton.