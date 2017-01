BOSTON — Le droitier étoile Drew Pomeranz et les Red Sox de Boston ont conclu un pacte d’un an d’une valeur de 4,45 millions $US, évitant ainsi une audience en arbitrage salarial le mois prochain.

Pomeranz souhaitait obtenir 5,7 millions $, tandis que les Red Sox lui offraient 3,6 millions $ lorsque les deux parties ont échangé des propositions le 15 janvier — il s’agissait du fossé le plus important parmi tous les joueurs qui étaient en pourparlers à ce moment-là. L’entente a été annoncée mercredi.

Le joueur âgé de 28 ans a présenté une fiche de 11-12 avec une moyenne de points mérités de 3,32 la saison dernière, alors qu’il recevait un salaire de 1,35 million $. Il a également effectué un sommet personnel de 30 départs, en plus de réaliser une présence en relève. Pomeranz a été acquis des Padres de San Diego le 14 juillet.

Le lanceur gaucher Fernando Abad est donc le dernier joueur des Red Sox à être admissible à l’arbitrage salarial. Abad souhaite obtenir 2,7 millions $, alors que les Red Sox lui ont consenti 2 millions $.