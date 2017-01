LOS ANGELES — Le Conseil municipal de Los Angeles a donné son accord officiel mercredi au dépôt de la candidature de la ville afin qu’elle obtienne les Jeux olympiques d’été de 2024.

Le vote, qui a fait l’unanimité, donne légalement le droit à la ville d’accueillir les JO, si Los Angeles est retenue par le Comité international olympique lors du scrutin de septembre.

Ça signifie également que la ville accepte de couvrir toutes les pertes financières, qui nuisent depuis longtemps à l’image des Jeux olympiques.

Los Angeles sera en lutte avec Paris et Budapest, en Hongrie, pour l’obtention des Jeux de 2024.

Le maire Eric Garcetti a déclaré par voie de communiqué que le vote a traduit l’appui populaire au projet de dépôt de la candidature de la ville.

La ville «est prête à accueillir des jeux époustouflants et financièrement responsables», a dit M. Garcetti.

Selon des analystes, la tenue des JO pourrait coûter jusqu’à 5 milliards $US, mais un surplus budgétaire est à prévoir.

Plus tôt ce mois-ci, le comité ‘LA2024’ a dévoilé ses propositions de sites pour accueillir diverses disciplines olympiques, complétant du même coup sa liste de stades existants, prévus ou temporaires pour les JO.

Le tir à l’arc aurait lieu dans le nouveau stade de football d’Inglewood, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Los Angeles. Ce stade est présentement en construction et devrait ouvrir ses portes en 2019. Ce sera le domicile des Rams et des Chargers, dans la NFL. Ce serait également le site des cérémonies d’ouverture et de clôture des JO, et les épreuves de gymnastique seraient présentées tout juste de l’autre côté de la rue, au Forum.

Le vélo de montagne serait présenté au ‘Frank G. Bonelli Regional Park’ de San Dimas, en banlieue, à plus de 40 kilomètres du centre-ville de Los Angeles.

Le pentathlon moderne aurait pour sa part lieu au StubHub Center de Carson, à environ 25 kilomètres du centre-ville.