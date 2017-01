TORONTO — Les deux joueuses récemment repêchées Kailen Sheridan et Nichelle Prince font partie de la liste des 10 joueuses internationales canadiennes qui ont été réparties dans la National Women’s Soccer League (NWSL) cette saison.

Selon le programme de répartition, l’Association canadienne de soccer et U.S. Soccer prêtent des membres de leur formation nationale au sein du circuit de 10 équipes tout en payant le salaire des joueuses. L’association mexicaine a aussi participé au programme par le passé, mais ne le fera pas cette saison.

Sheridan, une gardienne âgée de 21 ans et originaire de Whitby, en Ontario, a été sélectionnée au 23e rang du plus récent repêchage de la NWSL par le Sky Blue FC, qui évolue au New Jersey. Pour sa part, Prince, une attaquante de 23 ans originaire d’Ajax, en Ontario, a été repêchée au 28e rang par le Dash de Houston.

La saison dernière, Sheridan évoluait pour l’université Clemson, tandis que Prince jouait à Ohio State.

Huit autres Canadiennes seront de retour dans la NWSL: la capitaine de l’équipe nationale Christine Sinclair (Thorns de Portland), Allysha Chapman (Breakers de Boston), Sabrina D’Angelo (Courage de la Caroline du Nord), Stephanie Labbée et Shelina Zadorsky (Spirit de Washington), Diana Matheron (Reign de Seattle) et Desiree Scott (Kansas City FC).

L’Association canadienne de soccer avait prêté 11 joueuses la saison dernière. Josée Bélanger, Kaylyn Kyle et Adriana Leon ont été exclues du programme pour la nouvelle saison.