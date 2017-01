NEW YORK — Steve Mason a effectué 34 arrêts, en route vers un premier blanchissage cette saison, et les Flyers de Philadelphie ont vaincu les Rangers de New York 2-0, mercredi.

Wayne Simmonds et Jakub Voracek ont marqué dans un intervalle de 3:36 en troisième période et Mason s’est occupé du reste devant le filet des Flyers, qui avaient perdu leurs cinq rencontres précédentes face aux Rangers.

Il s’agit pour Mason d’un 31e blanchissage en carrière.

Henrik Lundqvist a repoussé 24 lancers devant le filet des Rangers, qui ont vu leur série de victoires être freinée à trois.

Les Flyers ont ouvert la marque après 6:09 de jeu en troisième période en avantage numérique. Lundqvist a stoppé un tir de Voracek, mais le retour a abouti sur la lame du bâton de Simmonds. L’attaquant en a profité pour inscrire son 20e but de la saison.

Voracek a doublé l’avance des Flyers quand sa remise vers l’avant du filet a dévié sur les deux patins de l’attaquant des Rangers Michael Grabner, puis contre le poteau, avant de franchir la ligne des buts.