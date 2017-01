CINCINNATI — Les Reds de Cincinnati ont fait signer un contrat d’une saison au vétéran lanceur droitier Scott Feldman.

Les Reds ont confirmé la nouvelle jeudi.

Âgé de 33 ans, Feldman a été utilisé principalement en relève la saison dernière. Avec les Astros de Houston et les Blue Jays de Toronto, il a effectué 40 sorties au monticule dont seulement cinq comme partant.

Il a présenté une fiche de 7-4 avec une moyenne de points mérités de 3,97. Il a enregistré 56 retraits sur des prises et accordé 19 buts sur balles.

Feldman évolue dans les Ligues majeures depuis 2005 et a également porté les couleurs des Rangers du Texas, des Cubs de Chicago et des Orioles de Baltimore. Entre 2008 et 2015, il a surtout agi comme lanceur partant.

Selon Dick Williams, directeur général des Reds, le style de Feldman, propice aux roulants au champ intérieur, est idéal pour le domicile des Reds. Selon Williams, Feldman pourrait obtenir un poste à titre de partant.