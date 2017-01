WASHINGTON — Le joueur d’avant-champ Stephen Drew a accepté un contrat d’une saison avec les Nationals de Washington.

L’équipe a annoncé la nouvelle jeudi, après que Drew eut passé les examens médicaux requis.

Selon une personne au fait du dossier, Drew touchera un salaire de 3,5 millions $ en 2017 auquel il pourra ajouter des bonis de performance s’élevant à 1,25 million $, selon le nombre de matchs qu’il aura joués.

Drew, âgé de 33 ans, a affiché une moyenne de ,266 avec huit circuits et 21 points produits en 143 présences à la plaque.

Au total, il a participé à 70 matchs, dont 31 à titre de partant au deuxième but, au troisième but, à l’arrêt-court et à titre de frappeur désigné.