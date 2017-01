ATLANTA — Arthur Blank se souvient très bien d’une conversation qu’il a eue plus tôt cette année. Le propriétaire des Falcons d’Atlanta a raconté jeudi avoir envoyé un message texte à l’entraîneur Dan Quinn en mai, quand on a annoncé qu’Atlanta allait accueillir le Super Bowl en 2019.

La réponse de Quinn? «J’ai hâte d’y participer.»

«Il m’a réécrit après et avait ajouté qu’il espérait y participer encore plus tôt, a mentionné Blank lors d’une conférence de presse. Je ne sais pas si j’ai encore ce message, mais je vais fouiller et essayer de le retrouver. Il avait une meilleure idée de notre avenir que moi!»

À seulement sa deuxième campagne comme entraîneur, Quinn a guidé les Falcons vers le Super Bowl LI, le 5 février prochain à Houston, face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Pour Blank, qui a acheté les Falcons en 2002, il s’agit de la fin d’une attente de 15 ans lors d’une «année remarquable».

Il a supervisé la construction du Mercedes Benz Stadium, qui remplacera le Georgia Dome et qui servira aussi de domicile pour l’Atlanta United, sa nouvelle équipe en MLS. Blank a assisté au premier entraînement de l’équipe de soccer, mardi, en Floride.

Âgé de 74 ans, Blank se rendra maintenant à Houston pour le Super Bowl. Et il ne sera pas seul, alors qu’il prévoit emmener plus de 500 employés des Falcons et de ses différentes entreprises.

«C’est naturel pour moi de vouloir partager ce moment avec mes associés», a-t-il raconté.

Blank a fait fortune en tant de cofondateur de Home Depot.