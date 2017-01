BAIE-COMEAU, Qc — Charle-Édouard D’Astous a inscrit deux buts en avantage numérique tard en troisième période et l’Océanic de Rimouski a effacé un retard de deux buts avant de finalement vaincre le Drakkar de Baie-Comeau 5-3, jeudi, dans le seul match à l’horaire dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Tyler Boland a récolté un but et trois aides, tandis qu’Emanuel Aucoin et Samuel Laberge ont aussi touché la cible pour l’Océanic (20-24-4). Alexandre Lagacé a repoussé 24 lancers.

Jordan Martel, avec un doublé, et Noah Corson ont généré l’offensive du Drakkar (16-24-6). Xavier Bouchard a récolté deux aides et Justin Blanchette a effectué 40 arrêts.

Boland a ouvert la marque après 5:17 de jeu en première période, mais le Drakkar a renversé la vapeur avant la fin de l’engagement. Martel a frappé une première fois à 12:13, puis une deuxième fois à 13:42, en avantage numérique. Corson a creusé l’écart avec 2:10 à faire, lors d’un avantage à cinq contre trois.

Après une deuxième période sans but, l’Océanic a réduit l’écart après 2:20 de jeu en troisième, quand Laberge a battu Blanchette. Aucoin a finalement créé l’égalité à 13:11 de l’engagement.

Le centre du Drakkar Shawn Element a ensuite écopé une punition majeure pour une mise en échec à la tête et une inconduite de partie à 14:31. L’Océanic n’en demandait pas tant, et D’Astous a marqué deux fois en l’espace de 1:16 pour offrir la victoire aux siens.

L’Océanic a profité de deux de ses six occasions en avantage numérique, tandis que le Drakkar a été 2-en-7.