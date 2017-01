SAN JOSE, Calif. — Andrej Sekera a inscrit deux buts, Connor McDavid a ajouté un but et une aide et les Oilers d’Edmonton ont vaincu les Sharks de San Jose 4-1, jeudi.

Drake Caggiula a aussi touché la cible pour les Oilers, tandis que Leon Draisaitl a accumulé deux aides. Cam Talbot a effectué 32 arrêts et a signé une 26e victoire cette saison.

Logan Couture a été l’unique buteur des Sharks, qui ont vu leur série de victoires être stoppée à six. Martin Jones a stoppé 17 des 20 tirs dirigés vers lui.

Les Oilers ont un dossier de 7-0-1 à leurs huit derniers matchs, échappant seulement un point face aux Predators de Nashville au cours de cette séquence.

Les Sharks et les Oilers partagent la tête de la section Pacifique avec 64 points, un de plus que les Ducks d’Anaheim.