MELBOURNE, Australie — Lorsque Venus Williams, euphorique, a exécuté sa pirouette pour célébrer sa victoire et que la foule a réagi sous un tonnerre d’applaudissements, Serena Williams attendait calmement dans le couloir adjacent que l’effervescence se dissipe.

Elle était certes ravie de la victoire de sa sœur aux dépens de CoCo Vandeweghe et de son retour en finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis leur face-à-face à Wimbledon en 2009. Mais elle ne pouvait pas vraiment donner libre cours à ses sentiments parce qu’elle avait un boulot à faire.

Au moment où une Williams quittait le court, l’autre faisait son entrée pour sa demi-finale contre Mirjana Lucic-Baroni et les deux sœurs ont à peine échangé un regard. Une heure plus tard, Serena s’assurait qu’il y aurait une neuvième finale entre les soeurs Williams en Grand Chelem — et la première en Australie depuis 2003.

Ce n’était pas facile d’ignorer sa soeur qui a vécu tant de difficultés en raison de la maladie et qui semblait être condamnée à ne plus jamais avoir une chance de victoire en Grand Chelem.

«C’était une demi-finale d’un Grand Chelem, et j’affrontais une adversaire de talent, a révélé Serena. Alors, c’était juste un moment.

«Dans le sport, il faut garder sa concentration. C’est aussi un grand moment parce que vous vous rendez compte que nous sommes si proches.»

Les soeurs Williams voyagent souvent ensemble et s’entraînent ensemble, comme elles le font depuis deux décennies.

Et vendredi, à la veille de la finale des dames aux Internationaux d’Australie, les deux soeurs se sont encore une fois entraînées ensemble au Melbourne Park.

Serena est en quête d’un 23e titre — record de l’ère moderne — en Grand Chelem. Venus vise son huitième titre majeur — et le premier depuis Wimbledon en 2008.

«Nous nous parlons. Je pense maintenant plus que jamais, a poursuivi Serena. Rien ne peut briser nos liens familiaux. En fait, cela va certainement nous rapprocher, sachant que je veux la voir faire de son mieux. Et je sais qu’elle veut vraiment me voir faire de mon mieux aussi.

«C’est toute une histoire. Je n’aurais pu écrire une fin plus heureuse. C’est une excellente occasion pour nous de commencer notre nouveau départ.»

Serena a déjà joint les rangs des plus grandes joueuses de tous les temps. Elle a égalé le record de l’ère moderne de 22 titres en simple en Grand Chelem de Steffi Graf en gagnant Wimbledon l’année dernière. Elle a ensuite raté l’occasion d’améliorer le record de Graf à la suite d’une défaite en demi-finale des Internationaux des États-Unis — pour la deuxième année consécutive — et elle n’a pas voulu parler du chiffre de 23 depuis son arrivée en Australie. Margaret Court, dont un stade porte le nom en son honneur au Melbourne Park, détient le record absolu de 24 titres majeurs, mais 13 d’entre eux ont été remportés avant l’ère moderne.

Depuis sa défaite face à Venus en finale à Wimbledon en 2008, Serena a gagné 14 autres titres majeurs. L’un d’entre eux, à Wimbledon l’année suivante, a donné lieu à la dernière finale entre les deux soeurs Williams et permis à Serena de prendre l’avantage 6-2 dans les face-à-face entre les deux en Grand Chelem.

Jusqu’à son parcours de cette année, Venus n’avait pas atteint une autre grande finale en sept ans. Elle n’a pas été de la partie lors de la deuxième semaine pendant quelques années après avoir appris en 2011 qu’elle souffrait du syndrome de Sjogren, une maladie qui provoque une fatigue extrême. Elle a fait son retour en demi-finales à Wimbledon l’an dernier.

«Je me considère vraiment chanceuse d’avoir été là pour les hauts et les bas, a déclaré Serena. Je n’ai jamais perdu espoir de nous voir jouer l’une contre l’autre dans une finale.

«C’est probablement le grand moment de nos carrières jusqu’à présent. Pour moi, c’est définitivement le cas.»

Les pronostics sont en faveur de Serena, sextuple championne en Australie, qui peut aussi reprendre le premier rang mondial à Angelique Kerber si elle remporte le titre. Son palmarès est de 16-11 en carrière lors de confrontations contre Venus, dont 9-5 dans les tournois du Grand Chelem et 6-2 en finale. Dans l’ensemble, sa fiche est de 22-6 en finale de tournois majeurs.

Venus a été questionnée à savoir s’il existe une faille dans le jeu de sa soeur qu’elle pourrait exploiter en finale.

«Je ne pense pas qu’il y ait nécessairement quelque chose à exploiter, a-t-elle répondu. Elle n’a pas trop de faiblesses.»

Cela ne veut pas dire qu’elle n’a aucun espoir de gagner.

«Ce serait magnifique. Je dois mériter la victoire… Ce n’est pas automatique. Je vais faire ce que je peux pour gagner. Je ne me dis pas, ‘Oh, ce serait bien de gagner?’ Je me dis, ‘Qu’est-ce que je dois faire pour gagner?’ C’est mon état d’esprit en ce moment.»