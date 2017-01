GARMISCH-PARTENKIRCHEN, Allemagne — Le skieur canadien Manuel Osborne-Paradis sait que s’il continue d’obtenir des résultats comme celui de vendredi, les podiums suivront bientôt.

L’athète de Vancouver, âgé de 32 ans, s’est classé sixième de la descente de Coupe du monde disputée sur la célèbre piste Kandahar de Garmish qui a été ponctuée de nombreuses chutes.

Il s’agit du premier top-10 de la saison d’Osborne-Paradis, qui a terminé à 83 centièmes de seconde du vainqueur, l’Américain Travis Ganong.

«Dans notre sport en ce moment, un top-10 se veut une bonne performance, a déclaré Osborne-Paradis. La différence entre le premier et le 10e est infime. Si je continue à me classer régulièrement parmi les 10 premiers, des podiums suivront.

«C’est l’objectif ultime. Je ne suis pas ici pour me classer dans le top-30. Je veux être dans le top-15 et je veux me battre pour des médailles à chaque week-end.»

Ganong a remporté l’or en une minute 53,71 secondes. Le Norvégien Kjetil Jansrud s’est classé deuxième en 1:54,09 et l’Italien Peter Fill est monté sur la troisième marche du podium en 1:54,23.

L’Américain Steven Nyman et le Français Valentin Giraud Moine ont été transportés par hélicoptère à l’hôpital après avoir subi de graves blessures.

Giraud Moine s’est problablement fracturé des os des deux jambes, a révélé le directeur de la course, Markus Waldner.

La course a été interrompue pendant une demi-heure alors que Giraud Moine, deuxième à Kitzbühel et en voie d’obtenir un top-10, recevait des soins après avoir perdu le contrôle et s’être écrasé dans le filet de protection près des spectateurs.

Nyman avait chuté un peu avant. On craint qu’il ait subi une grave blessure au genou.

Cette épreuve remplaçait celle de Wengen, annulée il y a une douzaine de jours en raison d’une tempête de neige. Une autre descente figure au programme samedi mais des modifications seront sans doute apportées au tracé pour le rendre plus sécuritaire. Sept skieurs ont chuté, vendredi.

«Ce n’était pas facile aujourd’hui», a reconnu Ganong, le premier Américain à s’imposer à Garmisch.

Erik Guay, de Mont-Tremblant, a fait une vilaine chute environ à mi-parcours mais il s’en est sorti avec des blessures mineures.

Il a perdu le contrôle de son ski droit juste avant un saut. Déséquilibré, il a été catapulté dans les airs et s’est écrasé au sol. Heureusement, il a pu se relever et skier jusqu’au bas de la piste Kandahar 2.

«Des bosses et des ecchymoses mais je suis reconnaissant de m’en tirer sans rien de majeur! a précisé le champion du monde 2011 sur son compte Twitter. Merci pour tous les bons voeux.»

Ben Thomsen, d’Invermere, en Colombie-Britannique, a fini 40e et Jeffrey Frisch, de Mont-Tremblant, a pris le 44e rang.

Broderick Thompson, de Whitsler, en Colombie-Britannique, n’a pas complété l’épreuve.

«Des gars ont fait des chutes un peu partout sur le tracé aujourd’hui, a mentionné Osborne-Paradis, dont la dernière victoire en Coupe du monde remonte à 2009. J’avais un plan et je savais ce que je devais faire pour l’exécuter et je n’étais pas trop inquiet.»