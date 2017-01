KOENIGSEE, Allemagne — Elana Meyers Taylor a guidé les États-Unis à un doublé grâce à sa troisième victoire d’affilée à la Coupe du monde de bobsleigh.

La championne du monde en 2015 et sa freineuse Kehri Jones ont dominé les deux manches et elles ont devancé leurs coéquipières Jamie Greubel Poser et Aja Evans de 26 centièmes de seconde.

Les Allemandes Mariama Jamanka et Annika Drazek ont fini troisième, à 66 centièmes, tandis que la championne olympique Kaillie Humphries, de Calgary, a terminé au pied du podium en compagnie de Cynthia Appiah.

Les Albertaines Alysia Rissling et Melissa Lotholz (1:42,34) ont terminé au 9e rang, alors que de Christine de Bruin et la freineuse québécoise Catherine Medeiros se sont classées 16es.

«Je ne peux pas dire que je suis totalement satisfaite de ma poussée, a avoué Medeiros. J’aurais aimé pousser cinq centièmes plus vite, mais nous étions environ 15 centièmes plus rapides que nos temps à l’entraînement, donc ce n’est pas mauvais.»

Humphries, championne en titre de la Coupe du monde, demeure en tête du classement général après six courses, mais Greubel Poser, médaillée olympique de bronze, n’est qu’à 17 points. L’Autrichienne Christina Hengster vient au troisième rang.