BERLIN — Laurent Dubreuil s’est classé 15e du premier 500 mètres à la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste disputée à Berlin.

Dubreuil, de Lévis, a enregistré un chrono de 35,46 secondes pour signer la meilleure performance dans le camp canadien. L’Allemand Nico Ihle (34,83) a comblé ses partisans en gagnant l’or, devant le Japonais Yuma Murakami (34,97) et le Néerlandais Jan Smeekens (35,02).

«C’était une mauvaise course, a reconnu Dubreuil. J’ai complètement raté mes premiers pas, je suis resté collé sur la ligne. J’ai par la suite été incapable de me ressaisir et j’ai eu l’impression de ne rien faire de bon le reste de la course.»

Ivanie Blondin, d’Ottawa, et Vincent De Haître, de Cumberland, ont tous deux terminé en 17e position de leur course respective.

Au 1000m dames, Blondin a arrêté le chrono à 1:18,47. L’Américaine Heather Bergsma (1:15,42) a triomphé devant la Japonaise Nao Kodaira (1:15,49) et la Néerlandaise Jorien ter Mors (1:15,62).

«Je ne suis pas entièrement contente de ma course, a analysé Blondin. J’ai trop essayé de patiner comme dans un 1500m, ce qui est une bonne préparation pour samedi, mais n’était pas assez rapide pour un 1000m.»

Au 1500m, De Haître a obtenu un temps de 1:48,88. Le Néerlandais Kjeld Nuis (1:45,94) a mérité l’or, Le Russe Denis Yuskov (1:46,03) et le Néo-Zélandais Peter Michael (1:46,87) ont complété le podium.

Plus tôt dans la journée, De Haître avait terminé 11e dans la première épreuve du 500m, dans le groupe B, avec un temps de 36,092.

Au 1500m du groupe B, Ted-Jan Bloemen, de Calgary, a terminé au deuxième rang en patinant la distance en 1:48,98.