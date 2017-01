PARADISE ISLAND, Bahamas — L’Américaine Brittany Lincicome a signé une carte de 65, huit coups sous la normale vendredi, et elle s’est maintenue au sommet du classement de la Classique Pure Silk, le premier tournoi de la saison du circuit de la LPGA.

Lincicome, qui avait joué 64 vendredi, a cependant vu son avance réduite à un seul coup, alors que sa compatriote Lexi Thompson a inscrit un score de 61, le meilleur de sa carrière.

Cette prestation de Thompson lui a permis d’inscrire un record du parcours, effaçant l’ancienne marque de 64 établie par Lincicome la veille.

Cette dernière n’est pas demeurée en reste puisque sa fiche cumulative de 129, 17 sous la normale, représente un record pour le meilleur score du tournoi après 36 trous.

Lincicome a aussi réalisé un trou d’un coup au 12e, une normale-3 de 161 verges à l’aide de son fer-7.

Trois autres Américaines suivent, soit Gerina Piller, à 132 après une ronde de 65, Stacy Lewis, un coup derrière Piller après avoir joué 67, et Megan Khang, qui a complété la journée avec un score de 69 pour une fiche globale de 135, la même que la Thaïlandaise P.K. Kongkraphan.

La Canadienne Brooke M. Henderson a connu une bien meilleure journée que jeudi, ramenant une carte de 65 qui lui a permis de se hisser au septième rang avec un total de 136, tout comme la Chinoise Xi Yu Lin et l’Américaine Austin Ernst.

Les Canadiennes Alena Sharp (74-68-142) et Maude-Aimée Leblanc (72-71-143) ont assuré leur présence aux deux dernières rondes du tournoi. Ce ne fut pas le cas de Jennifer Ha (77-70-147) et de la Québécoise Anne-Catherine Tanguay (79-70-149), qui ont raté le seuil de qualification par trois et cinq coups, respectivement.