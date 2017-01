GARMISCH-PARTENKIRCHEN, Allemagne — Hannes Reichelt a dominé la descente de Garmisch-Partenkirchen et signé sa première victoire de la saison sur le circuit de la Coupe du monde de ski alpin, samedi.

L’Autrichien s’est élancé en premier et a complété le parcours Kandahar en une minute et 53,83 secondes. Il a devancé l’Italien Peter Fill par 0,16 seconde et le Suisse Beat Feuz par 0,52 au fil d’arrivée.

L’Italien Paris Dominik a abouti au pied du podium, à 0,76 seconde de Reichelt, et le top-5 a été complété par le Norvégien Kjetil Jansrud.

Le vainqueur de l’épreuve de la veille, Travis Ganong, a abouti au 12e échelon à 1,31 seconde.

Le Canadien Manuel Osborne-Paradis a terminé 28e, à 2,06 secondes de l’Autrichien. Ses compatriotes Benjamin Thomsen et Broderick Thompson ont respectivement pris les 36e et 40e rangs. Jeffrey Frisch n’a pu compléter la première manche.

Aucune chute majeure n’a été enregistrée samedi, contrairement à la veille où Valentin Giraud-Moine et Steven Nyman ont notamment dû être héliportés vers un hôpital de la région de Garmisch en raison d’importantes blessures aux genoux.

Le Québécois Érik Guay n’a pas été épargné lui non plus, étant victime d’une vilaine chute. Il a d’ailleurs décidé de ne pas participer à la descente de samedi par mesure préventive.

«Malheureusement, en raison de la gravité de l’hématome dans mon fessier je vais être incapable de courir aujourd’hui (samedi) à Garmisch. Huit jours avant les championnats du monde de St-Moritz», a-t-il écrit sur Twitter.

Entre-temps, un slalom géant sera présenté dimanche.