FALUN, Suède — L’Italien Federico Pellegrino et la Suédoise Stina Nilsson ont remporté les volets masculin et féminin du sprint de 1,4 kilomètre à la Coupe du monde de ski de fond de Falun, en Suède, samedi.

Pellegrino a signé un chrono de deux minutes et 45,77 secondes pour obtenir sa première victoire de la saison. Il a devancé deux fondeurs norvégiens — Emil Iversen par 0,06 seconde et Sindre Bjoernestad Skar par 0,41.

Alex Harvey n’a pu poursuivre sur sa lancée des dernières semaines et s’est contenté du 46e échelon. Le Torontois Len Valjas, qui avait gagné le sprint par équipes avec Harvey à la Coupe du monde de Toblach, en Italie, le 16 janvier dernier, a fait mieux et terminé 10e.

«Je suis très heureux de mon meilleur résultat personnel aujourd’hui, a dit Valjas. Mes skis étaient formidables et je sais que ma condition physique est là. Malheureusement, je me suis retrouvé dans la cinquième vague du quart de finale, donc j’aurais pris cinq minutes de repos de plus avant la vague suivante, mais je ne peux pas me plaindre et je suis heureux d’un top-10.»

Chez les dames, Nilsson a triomphé en 3:00,24, soit un centième de moins que la Norvégienne Maiken Caspersen Falla.

La Norvégienne Heidi Weng a pris la troisième place, à 1,88 seconde de Nilsson, mais elle a pu maintenir son avance au sommet du classement général de la Coupe du monde.

Cendrine Browne, de St-Jérôme, a terminé 46e en 3:14,66.

Nilsson est dans une forme resplendissante — six de ses neuf victoires en carrière sur le circuit de la Coupe du monde se sont produites cette saison —, mais elle n’avait jamais gagné de compétition chez elle jusqu’ici. C’est maintenant chose faite.