IGLS, Autriche — La Canadienne Kimberley McRae a décroché le bronze lors de l’épreuve individuelle féminine, samedi, aux Championnats du monde de luge d’Igls, en Autriche.

McRae a signé un chrono d’une minute et 19,952 secondes, la reléguant à 0,24 seconde de l’éventuelle championne, l’Allemande Tatjana Huefner. Cette dernière a ainsi récolté sa cinquième médaille d’or individuelle, mais sa première en cinq ans. L’Américaine Erin Hamlin a terminé deuxième, à 0,213 seconde.

«C’est assez incroyable. Après la première manche, je croyais que c’était fini pour moi, a confié McRae, qui a commis une erreur coûteuse en entrant trop rapidement dans le virage no 9. Honnêtement, je n’ai jamais songé à la possibilité que je puisse être médaillée aujourd’hui. J’accusais deux dixièmes de seconde de retard et j’étais certaine d’être larguée.»

La lugeuse de 24 ans rejoint ainsi Alex Gough à titre de seules Canadiennes à avoir grimpé sur le podium d’une épreuve individuelle aux Mondiaux dans une année non olympique. Gough, de Calgary, avait accompli cet exploit en obtenant le bronze en Italie en 2011 et de nouveau à Whistler en 2013. Gough a terminé cinquième samedi en 1:20,001.

McRae, qui avait pris le cinquième rang aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, et Gough étaient devenues les premières Canadiennes à se retrouver sur un podium de la Coupe du monde de luge en même temps en 2014, alors que McRae avait mis la main sur un disque de bronze — son premier en carrière. McRae avait terminé deuxième et Gough troisième plus tôt cette année à Lake Placid, dans l’État de New York.

Huefner, qui menait après la première manche, a signé le deuxième meilleur temps de la deuxième manche pour être propulsée sur la première marche du podium. Hamlin avait obtenu l’or la veille lors du sprint.

La championne du monde et olympique en titre, Natalie Geisenberger, s’était contentée de la 17e place en première manche avant de signer un nouveau record de piste de 39,822 secondes lors du tour suivant pour se hisser sixième, à 0,294 seconde de sa compatriote.

Huefner a gagné huit médailles aux Mondiaux et trois autres aux Jeux olympiques, dont l’or aux Jeux de Vancouver en 2010.

En double, Toni Eggert et Sascha Benecken ont mené le balayage allemand du podium samedi.

Eggert et Benecken ont signé un temps record de 39,468 secondes en première manche et se sont accrochés à leur avance pour vaincre les champions olympiques, Tobias Wendl et Tobias Arlt, par 0,206 seconde. Robin Geueke et David Gamm ont terminé troisièmes, à 0,385.

Les Autrichiens Peter Penz et Georg Fischler furent les meilleurs lugeurs à ne pas provenir d’Allemagne, avec une quatrième place.

Les Canadiens Tristan Walker et Justin Snith ont terminé neuvièmes, à 0,685 seconde.

Il s’agissait d’un premier titre mondial pour Eggert et Benecken, qui avaient récolté l’argent à trois reprises auparavant. Ils ont gagné sept des neuf courses cette saison sur le circuit de la Coupe du monde.

Les Mondiaux de luge se termineront dimanche avec l’épreuve individuelle masculine et le relais par équipes.