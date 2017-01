ASPEN, Colo. — Le Québécois Maxence Parrot a remporté la compétition de Big Air aux X Games d’Aspen, au Colorado, dans la nuit de vendredi à samedi.

Parrot, de Bromont, a battu le Norvégien Marcus Kleveland par un seul point au classement général (83-82) pour s’adjuger le disque doré. Le compatriote de Parrot, Mark McMorris, de Regina, en Saskatchewan, a terminé troisième avec 73 points.

«Je suis extrêmement content d’avoir gagné. C’est un sentiment exceptionnel, surtout d’avoir défendu ma médaille de l’an dernier. C’est sûr que je ressentais un peu de pression cette semaine par rapport à ça, mais j’ai réussi à vivre avec ça», a commenté Parrot.

Pour sa part, le Montréalais Sébastien Toutant a terminé quatrième avec une récolte de 67 points.

Parrot a été propulsé sur la première marche du podium après avoir réussi un ‘quad underflip’, un saut qu’il n’avait pas tenté en compétition depuis deux ans. Cette performance lui a permis d’obtenir son troisième titre en Big Air aux X Games, après ceux de 2014 et 2016.

«Il y a deux ans, nous avions construit une rampe à Whistler et j’avais appris à faire un ‘quad underflip 1620’. Je ne l’avais jamais fait depuis, a expliqué l’athlète de 22 ans. Deux ans plus tard, je l’ai réessayé pour la première fois en compétition. C’est un sentiment indescriptible et je suis vraiment content de l’avoir atterri.»

Parrot se prépare maintenant pour la finale en slopestyle, prévue dimanche. Vendredi, il avait signé le meilleur score des qualifications avec 87 points.

La compétition promet cependant d’être féroce, puisque de nombreux autres représentants de l’unifolié renommés y prendront également part. Les Ontariens Tyler Nicholson (84,33 points) et Michael Ciccarelli (76 points) seront aussi de la finale, tout comme Toutant et McMorris. Ces derniers étaient qualifiés d’office en vertu de leurs deuxième et première places signées l’an dernier dans cette épreuve.

De son côté, Noah Bowman, de Calgary, s’est adjugé le bronze avec 71 points dans l’épreuve de superpipe en ski acrobatique.