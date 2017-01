KÖNIGSSEE, Allemagne — Le champion du monde junior, Johannes Lochner, a de nouveau défait le triple champion du monde en titre, Francesco Friedrich, et l’Américain Steven Holcomb pour s’adjuger le titre de bob à deux à la Coupe du monde de bobsleigh de Königssee, en Allemagne, samedi.

Lochner, qui a savouré sa première victoire à St-Moritz, en Suisse, le week-end dernier, et son freineur, Joshua Bluhm, ont été les plus rapides des deux manches. Ils ont signé un chrono combiné d’une minute et 38,54 secondes.

Leurs compatriotes Friedrich et Thorsten Margis ont terminé à égalité en deuxième place avec les Américains Holcomb et Carlo Valdes, à 0,23 seconde derrière.

Les Canadiens Justin Kripps et Alexander Kopacz ont terminé au 11e rang, à 0,67 seconde. Les équipages de leurs compatriotes Chris Spring et Nick Poloniato ont suivi aux 15e et 24e échelons, respectivement.

Friedrich est toujours en tête du classement avec 1095 points après six courses, devant Holcomb (1075) et Alexey Stulnev(1000).