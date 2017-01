MINNEAPOLIS — Les Twins du Minnesota prévoient honorer l’ancien gérant Tom Kelly avec une statue de bronze à l’extérieur du Target Field.

L’équipe a annoncé son intention lors du TwinsFest, vendredi. La statue sera dévoilée cette saison, mais la date de la cérémonie demeure inconnue.

Kelly a guidé les Twins vers le titre de la Série mondiale en 1987 et 1991. Sa fiche de 1140-1244 le place au premier rang de l’histoire de l’équipe pour les matchs et les victoires. Kelly a pris sa retraite après la campagne 2001. Son no 10 a été retiré en 2012, devenant le premier gérant des Twins à recevoir cet honneur.

On retrouve déjà des statues de Kirby Puckett, Rod Carew, Harmon Killebrew, Calvin Griffith, Carl et Eloise Pohlad, Tony Oliva et Kent Hrbek au Target Field.