SAN DIEGO — Patrick Rodgers a évité les bogueys lors d’une journée parfaite à Torrey Pines et sa carte de 67 (moins-5) lui a permis de rejoindre le champion en titre Brandt Snedeker en tête de l’Omnium Farmers Insurance après trois rondes.

Rodgers est le plus récent diplômé de 2011 à se tailler une place au soleil. Il soutient être un peu plus motivé après avoir vu son bon ami Justin Thomas balayer la portion du calendrier à Hawaï plus tôt en janvier.

Mais en plus de Snedeker, deux fois champion à Torrey Pines, Rodgers devra se méfier de plusieurs autres golfeurs.

Les trois roulés de Snedeker pour des oiselets ont franchi moins de six pieds et il s’est contenté d’un pointage de 70. Rodgers et lui se retrouvent à moins-9 après 54 trous.

Dix golfeurs suivent à deux coups ou moins de la tête, dont le médaillé d’or olympique Justin Rose, à moins-7 malgré une ronde de 73.

Adam Hadwin, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, se retrouve à égalité au 18e rang à moins-5 après une ronde de 74. Graham DeLaet, de Weyburn, en Saskatchewan, et Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, font partie du groupe à égalité au 42e rang à moins-2 après des rondes respectives de 73 et 74. Brad Fritsch, d’Ottawa, suit à égalité au 52e rang à moins-1, lui qui a inscrit un score de 72. Nick Taylor, d’Abbotsford, a joué une ronde de 73 pour aboutir à égalité au 58e rang à égalité à la normale.