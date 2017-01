VICTORIAVILLE, Qc — Alexandre Goulet et Nicolas Latulippe ont tous les deux obtenu un but et une aide et les Tigres de Victoriaville ont battu les Cataractes de Shawinigan 3-2, samedi, au Colisée Desjardins.

Cette victoire des Tigres, leur troisième consécutive, a empêché les Cataractes de s’emparer du premier rang au classement général de la LHJMQ. La troupe de Claude Bouchard est restée à un point des Huskies de Rouyn-Noranda.

Les Cataractes n’ont pas été dans le coup pendant les 40 premières minutes du duel. Goulet a fait bouger les cordages en première période avant que Félix Lauzon et Latulippe ne l’imitent au deuxième tiers pour donner une avance de 3-0 aux Tigres.

Malgré leurs quatre maigres tirs en troisième période, les Cataractes ont réussi à réduire l’écart à 3-2 par l’entremise de Samuel Blier et Dennis Yan, lors d’une supériorité numérique. Ce fut toutefois trop peu trop tard.

James Povall a signé une 18e victoire cette saison et il n’aura pas eu à travailler très fort pour l’obtenir. Povall a réalisé 12 arrêts devant le filet des Tigres. Mikhail Denisov a quant à lui été testé à maintes reprises et il a bloqué 30 lancers.

Voltigeurs 3 Océanic 9

L’Océanic de Rimouski a réussi trois périodes de trois buts et il a servi une correction de 9-3 aux Voltigeurs de Drummondville.

Samuel Laberge, Carson MacKinnon et Tyler Boland, le meilleur pointeur de la LHJMQ, ont alimenté le spectacle en amassant un but et trois aides chacun. Daniel Hardie et Hunter Moreau ont obtenu deux buts et une mention d’assistance tandis que Dominic Cormier et Maxim Trépanier ont complété la marque pour l’Océanic.

Mathieu Sévigny a touché la cible à deux reprises pour les Voltigeurs, qui ont perdu une troisième partie de suite. Nicolas Guay a ajouté une autre réussite en troisième période.

Alexandre Lagacé a remporté un deuxième départ consécutif grâce à ses 23 arrêts. Du côté des Voltigeurs, Olivier Rodrigue a amorcé la rencontre, mais il a cédé six fois sur 27 tirs, en 40 minutes, avant d’être remplacé par Tommy Déry-Vigneault. Ce dernier a alloué trois buts sur 14 lancers.

Titan 5 Huskies 2

Le Titan d’Acadie-Bathurst a marqué les trois premiers buts du match et il a défait les Huskies de Rouyn-Noranda au compte de 5-2.

Daniil Miromanov a noirci la feuille de pointage à deux reprises et il a mis la table pour un autre but des siens, celui de Félix Boivin. Jeffrey Truchon-Viel et Rodrigo Abols ont pour leur part amassé un but et une mention d’assistance pour le Titan.

Alexandre Fortin a été le plus efficace offensivement pour les Huskies grâce à une récolte d’un but et une mention d’aide. Bruno-Carl Denis a ajouté un filet en troisième période.

Reilly Pickard a réalisé 23 arrêts pour les Titan tandis qu’Olivier Tremblay et Samuel Harvey ont respectivement cédé trois et deux fois du côté des Huskies.

Armada 3 Foreurs 5

Le défenseur David Noël a enregistré un tour du chapeau et les Foreurs de Val-d’Or ont inscrit trois buts sans riposte au troisième vingt pour se sauver avec une victoire de 5-3 contre l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Noël a créé deux fois l’égalité et il a marqué le but vainqueur lors d’un avantage numérique, en troisième période. Il s’agissait de son premier tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ. Ivan Kozlov et Mathieu Nadeau, dans un filet désert, ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Foreurs.

Morgan Adams-Moisan a touché la cible deux fois et Shaun Miller a ajouté un but pour l’Armada, qui n’a pas gagné à ses trois derniers matchs.

Alex Bishop a permis à sa formation de rester dans la rencontre en troisième période et il a terminé l’affrontement avec 27 arrêts. Francis Leclerc n’a pas connu la victoire à ses trois derniers départs et il a également repoussé 27 rondelles.

Mooseheads 2 Phoenix 1

Otto Somppi a marqué le but vainqueur en troisième période et les Mooseheads de Halifax ont tenu le coup pour l’emporter 2-1 contre le Phoenix de Sherbrooke.

Somppi a profité des largesses d’Evan Fitzpatrick pour faire bouger les cordages, à 5:43 du troisième vingt, et donner une avance de 2-1 à sa troupe. Jordan Lepage, qui a amorcé la séquence, s’est aussi fait complice de l’autre but des Mooseheads, celui de Joel Bishop.

Le Phoenix avait pris les devants en première période grâce au troisième filet de la campagne du défenseur Luke Green. L’espoir au prochain repêchage de la LNH, Yaroslav Alexeyev, a obtenu une mention d’assistance.

Blade Mann-Dixon a connu un fort match devant la cage des Mooseheads et il a repoussé 29 rondelles pour signer une 13e victoire cette saison. Même si Fitzpatrick aurait aimé revoir le lancer qui a mené au but victorieux, il a lui aussi bloqué 29 tirs.

Remparts 0 Screaming Eagles 4

Giovanni Fiore et Drake Batherson ont inscrit un but et une aide et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont blanchi les Remparts de Québec 4-0.

Grâce à son 38e filet de la saison, Fiore a gardé le sommet des meilleurs buteurs de la LHJMQ, deux buts devant l’attaquant de l’Océanic de Rimouski Tyler Boland. Batherson est pour sa part la meilleure recrue nord-américaine du circuit Bettman.

Olivier Bourret et Ross MacDougall ont eux aussi trouvé le fond du filet pour les Screaming Eagles, qui n’ont pas perdu en temps réglementaire au cours de leurs six dernières parties.

Kyle Jessiman a signé son premier jeu blanc en carrière dans la LHJMQ grâce à une prestation de 23 arrêts. Evgeny Kiselev a été plus occupé devant la cage des Remparts, stoppant 33 des 36 tirs dirigés vers lui.

Sea Dogs 5 Wildcats 2

Bokondji Imama a enfilé l’aiguille à deux reprises et les Sea Dogs de Saint-Jean n’ont pas eu pitié des pauvres Wildcats de Moncton en l’emportant 5-2.

Les Sea Dogs, qui sont au coeur de la course au sommet du classement général, ont infligé un 14e revers de suite aux Wildcats grâce aux deux buts d’Imama et ceux de Kyle Ward, Matt Green et Matthew Highmore.

Jeremy McKenna, qui a aussi ajouté une aide, et Charles Taillon ont répliqué pour les Wildcats.

Callum Booth a remporté une troisième partie de suite pour les Sea Dogs et il a effectué 18 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, la recrue Matthew Waite en a eu pour son argent, repoussant 47 lancers dans la défaite.

