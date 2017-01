CORTINA, Italie — La Slovène Ilka Stuhec a profité du fait qu’elle possédait le dossard no 1 pour signer sa première victoire en super-G en carrière sur le circuit de la Coupe du monde de ski alpin, dimanche, à l’issue d’une journée riche en rebondissements.

Lara Gut a été victime d’une chute. Mikaela Shiffrin était en extase après sa quatrième place. Et Lindsey Vonn se disait simplement satisfaite d’avoir pu atteindre la zone d’arrivée… en 12e place.

Stuhec a devancé l’Italienne Sofia Goggia par 0,31 seconde, et la détentrice de deux gros globes de cristal, l’Autrichienne Anna Veith, par 0,70 seconde.

Candace Crawford fut la meilleure skieuse canadienne avec une 35e place, à 2,70 secondes. Mikaela Tommy n’a pu compléter la première manche, alors que Valérie Grenier, de Mont-Tremblant, n’a pas pris le départ de cette épreuve.

Gut, la championne en titre, fut la plus rapide dans les deux premiers secteurs, mais elle a perdu le contrôle de ses skis et a virevolté dans les airs. Dans sa chute, elle a cependant pu placer ses skis de manière à ce qu’ils suivent la pente, et en conséquence, elle n’a subi que quelques contusions à la jambe et au bras droits, selon l’équipe suisse.

Shiffrin a raté le podium par seulement 0,03 seconde, mais elle a néanmoins creusé l’écart en tête du classement général à 80 points devant Gut.

D’autre part, tandis que son entraîneur Chris Knight peaufinait le parcours, Vonn relaxait au bas de la piste après avoir chuté lors des deux journées précédentes. L’Américaine, qui a triomphé à 11 reprises à Cortina, tente de retrouver la forme pour le super-G après avoir récemment effectué son retour à la compétition à la suite de blessures à un genou et à un bras.

C’était la première fois que Vonn quittait Cortina sans avoir signé la moindre victoire depuis 2009.

Les skieuses se rendront maintenant à Stockholm, en Suède, mardi, pour disputer leur dernière course avant les Championnats du monde de St-Moritz, en Suisse, qui se dérouleront du 7 au 19 février.