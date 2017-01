BERLIN — Laurent Dubreuil a terminé au sixième rang de la deuxième épreuve de 500 m remportée par le Russe Ruslan Murashov, dimanche, à la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste de Berlin, en Allemagne.

Dubreuil, de Lévis, a accusé un déficit de 0,29 seconde sur Murashov, auteur d’un chrono de 34,81 secondes. Les Hollandais Ronald Mulder et Kai Verbij ont complété le podium, respectivement à 0,06 et 0,17 seconde derrière. Murashov dispose maintenant d’une avance de 20 points au classement de la discipline devant son compatriote Pavel Kulizhnikov.

«J’ai mieux fait dans ce 500 m cette fois-ci, a convenu Dubreuil, en référence à sa 15e place signée vendredi lors du premier 500 m. Mon départ a été meilleur que vendredi et j’ai été beaucoup plus agressif dans les virages. J’ai éprouvé des ennuis dans le deuxième virage, mais je suis satisfait d’avoir pu rattraper le temps perdu.»

Le Québécois âgé de 24 ans est ensuite retourné en piste pour l’épreuve de 1000 m, et il a abouti en septième place, tout juste derrière son compatriote Vincent De Haître, d’Ottawa. Il s’agissait du meilleur résultat de Dubreuil en carrière sur 1000 m chez les seniors.

«La course de 1000 m s’est très bien passée, a déclaré le principal intéressé. J’ai dépensé moins d’énergie que je ne l’avais fait samedi sur les premiers 600 m, tout en allant encore plus vite. C’est de loin mon meilleur résultat jamais obtenu sur 1000 m et cela me place dans une très bonne position pour les championnats du monde de distances individuelles qui se dérouleront dans deux semaines, ainsi que pour les Championnats du monde de sprint qui auront lieu dans un mois à Calgary.»

Verbij a triomphé en 1:09,08, devant le Norvégien Havard Holmefjord Lorentzen et l’Allemand Nico Ihle.

Chez les dames, la Hollandaise Ireen Wüst a enlevé les honneurs du 3000 m en 4:01,77. La Tchèque Martina Sablikova s’est adjugé la médaille d’argent après avoir accusé un déficit de 0,61 seconde, tandis que la Russe Anna Yurakova complétait le podium.

Ivanie Blondin, d’Ottawa, s’est contentée du 11e échelon, à 6,32 secondes de Wüst.

D’autre part, Heather Bergsma a triomphé au 1000 m. L’Américaine, qui avait aussi enlevé les honneurs du 1000 m vendredi après s’être absentée de la course à Astana un peu plus tôt cet hiver, a devancé Marrit Leenstra par 0,37 seconde. Elle dispose maintenant d’un coussin de 94 points sur la Hollandaise au classement de la discipline.