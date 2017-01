KÖNIGSSEE, Allemagne — Le champion du monde junior, Johannes Lochner, a triomphé pour la deuxième fois du week-end, dimanche, en bob à quatre à la Coupe du monde de Königssee, en Allemagne.

L’Allemand âgé de 26 ans, dont l’équipe est complétée par Matthias Kagerhuber, Joshua Bluhm et Christian Rasp, a établi un nouveau record de piste dès la première manche. Lochner fut de nouveau le plus rapide en deuxième manche, et il a signé un temps cumulatif d’une minute et 37,17 secondes.

Il a devancé l’équipage de son compatriote Nico Walther par 0,25 seconde. Lochner a rappelé après la compétition qu’il était toujours invaincu sur «sa piste», et a ajouté qu’il espérait que ça reste ainsi lors des Championnats du monde de bobsleigh le mois prochain à Königssee.

Walther, accompagné de Kevin Kuske, Kevin Korona et Eric Franke, a devancé l’équipage russe d’Alexey Stulnev par 0,07 seconde.

Les équipages canadiens de Justin Kripps, Chris Spring et Nick Poloniato ont respectivement abouti aux 16e, 19e et 23e rangs.