DAYTONA BEACH, Fla. — L’équipe Wayne Taylor Racing a remporté les 24 heures de Daytona, dimanche, en dépit d’une manœuvre de dépassement audacieuse de Ricky Taylor dans les dernières minutes de l’événement.

Taylor s’est amené à toute vitesse dans le premier virage avant de bloquer les roues, et son bolide est entré en contact avec l’arrière de celui du meneur de la course, Filipe Albuquerque. En conséquence, Albuquerque a commis un tête-à-queue. Les dirigeants de la série IMSA ont révisé cet accrochage et déterminé qu’aucune sanction ne devait être imposée à Taylor.

Taylor a ensuite filé seul vers la victoire, procurant un premier titre à Wayne Taylor Racing depuis les 24 heures de Daytona en 2005. Taylor, son frère cadet Jordan, le vétéran Max Angelelli et l’ex-pilote étoile de la série NASCAR Jeff Gordon ont célébré la victoire.

L’équipe était passée très près avec quatre podiums au cours des quatre dernières années, sans jamais l’emporter. Gordon et Angelelli s’étaient joints aux frères Taylor cette année dans l’espoir de les propulser vers le sommet.