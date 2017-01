CHICAGO — Les Blackhawks de Chicago ont inscrit le nom du défenseur Michal Rozsival sur la liste des blessés et ont rappelé le défenseur Gustav Forsling des mineures.

Les Blackhawks n’ont pas précisé la nature de la blessure de Rozsival, qui s’est blessé à l’entraînement mercredi.

Forsling a inscrit un but et trois aides en 32 matchs avec les Blackhawks cette saison. Il a ajouté un but et quatre aides en 11 parties avec les IceHogs de Rockford, dans la Ligue américaine de hockey.

Les Blackhawks ont annoncé la nouvelle dimanche.