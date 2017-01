INDIANAPOLIS — Les Colts d’Indianapolis ont embauché Chris Ballard comme directeur général.

L’équipe a annoncé la nouvelle sur son site internet, dimanche.

Ballard a été choisi à peine plus d’une semaine après que le propriétaire Jim Irsay eut congédié Ryan Grigson et que six candidats eurent effectué des entrevues. Il hérite d’une équipe qui a raté les éliminatoires lors des deux dernières saisons après avoir compilé une fiche de 8-8.

Mais il compte aussi sur un quart élite en Andrew Luck.

Ballard était directeur des opérations football des Chiefs de Kansas City. Il avait été embauché par les Chiefs en 2013 en tant de directeur du personnel des joueurs.

Il a aussi passé 12 saisons dans l’organisation des Bears de Chicago, principalement en tant que recruteur régional.